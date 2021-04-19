Трое российских альпинистов, пропавших на Аннапурне, вышли на связь

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Трое российских альпинистов, связь с которыми пропала в горном массиве Аннапурна (Гималаи), найдены, они находится в безопасности, сообщает блог Everest Today.

Россияне Сергей Кондрашкин, Александр Лютокин и Дмитрий Синев отправились покорять один из самых опасных восьмитысячников, когда с ними пропала связь. Спасатели из базового лагеря уже начали готовить вертолетную вылазку, когда обнаружили "некоторые признаки движения" между третьим и четвертым лагерями.

По данным The Himalayan Times, россияне собирались совершить восхождение не десятый по высоте из четырнадцати восьмитысячников мира, двое из них успешно покорили вершину, а Александр Лютокин отказался от попытки преодолеть отметку в 7 тыс. метров.

Компания Seven Summit Treks, которая является оператором базового лагеря, готова была отправить вертолет с продовольствием и водой застрявшим в горах альпинистам. Но сейчас необходимость в этом отпала, тем не менее, на помощь россиянам отправлена группа шерпов.