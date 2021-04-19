"И сделалась вода кровью". В Перми река окрасилась в красный цвет

Добавить источник в

В Перми река Егошиха окрасилась в красный цвет. Пермское управление по экологии и природопользованию начало проверку. Как сообщил в Facebook начальник управления Дмитрий Андреев, возможный источник загрязнения найден, передает корреспондент Накануне.RU.

Краситель мог попасть в Егошиху из ее притока - реки Ивановка. "Компетентные органы расследуют. Трубу нашли в верховьях Ивановки", - прокомментировал Дмитрий Андреев.

Река Егошиха - одна из малых рек Перми, протекает по территории исторического центра города.