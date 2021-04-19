20 Апреля 2021
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Политика Приволжский ФО Пермский край
Егошиха, красная вода, река, загрязнение (2021) | Фото: Андрей Квиткин | zvzda.ru

"И сделалась вода кровью". В Перми река окрасилась в красный цвет

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В Перми река Егошиха окрасилась в красный цвет. Пермское управление по экологии и природопользованию начало проверку. Как сообщил в Facebook начальник управления Дмитрий Андреев, возможный источник загрязнения найден, передает корреспондент Накануне.RU.

Краситель мог попасть в Егошиху из ее притока - реки Ивановка. "Компетентные органы расследуют. Трубу нашли в верховьях Ивановки", - прокомментировал Дмитрий Андреев.

Егошиха, красная вода, река, загрязнение(2021)|Фото: Андрей Квиткин | zvzda.ru

Река Егошиха - одна из малых рек Перми, протекает по территории исторического центра города.

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"И сделалась вода кровью". В Перми река окрасилась в красный цвет

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Теги: Егошиха, красная вода, река, загрязнение



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