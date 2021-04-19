20 Апреля 2021
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Спорт За рубежом
мяч, футбол, футбольное поле (2018) | Фото: Накануне.RU

Сильнейшие футбольные клубы Европы договорились создать Суперлигу, УЕФА и ФИФА возмущены

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Сильнейшие и богатейшие футбольные клубы Европы объявили о том, что они создадут новое клубное соревнование, которое изменит мировой футбол. Об этом пишет The New York Times.

Секретные переговоры велись несколько месяцев. Сейчас клубов 12, к ним должны добавиться еще несколько. Матчи будут играться в середине недели, то есть новый турнир по факту отменяет существующую Лигу чемпионов. Начать планируется "как можно скорее".

Первым президентом Суперлиги станет президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

Клубы-основатели разделят почти 4,2 млрд долларов для подписания соглашения о создании финансового фонда, то есть каждый получит почти по 400 млн, что в четыре раза больше, чем получил победитель Лиги чемпионов в 2020 году.

На данный момент известно, что в Суперлигу войдут:

Манчестер Юнайтед (Англия);
Манчестер Сити (Англия);
Ливерпуль (Англия);
Челси (Англия);
Арсенал (Англия);
Тоттенхэм (Англия);
Реал Мадрид (Испания);
Барселона (Испания);
Атлетико (Испания);
Ювентус (Италия);
Милан (Италия);
Интер (Италия).

Планируется, что всего будет 20 клубов, пять из которых будут меняться ежегодно.

Последствия этого раскола для мирового футбола будут ошеломляющими, говорится в материале. Это может привести к крупнейшей передачи богатства небольшому набору клубов. Остальные клубы получат колоссальный удар по своим бюджетам и могут стать неудачниками.

Английская премьер-лига осудила эту концепцию и направила письмо 20 клубам-членам, призывая их не принимать участия. В УЕФА назвали идею “циничным проектом и обдумывают, как можно его заблокировать. Рассматривается вариант изгнания клубов и их игроков из всех турниров под эгидой УЕФА. ФИФА также настроена серьезно. Против высказались даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон.

"Эти планы нанесут удар в самое сердце нашей игры и коснутся болельщиков по всей стране. Участвующие клубы должны ответить перед своими болельщиками и более широким футбольным сообществом, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги", - написал Борис Джонсон.

Идея Суперлиги высказывалась еще лет двадцать назад. Тогда ее предложил президент мюнхенской "Баварии" Франц Беккенбауэр.

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Сильнейшие футбольные клубы Европы договорились создать Суперлигу, УЕФА и ФИФА возмущены

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Теги: футбол, суперлига



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