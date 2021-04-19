Квартиры в Испании, Швейцарии и на Кипре. Челябинские депутаты Госдумы отчитались о доходах

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Самый большой доход среди южноуральских депутатов Госдумы за 2020 год задекларировал "эсер" Валерий Гартунг. В прошлом году он заработал 39,3 млн рублей. Самый низкий доход показали "единороссы" Андрей Барышев и Олег Колесников 4,4 и 4,7 млн рублей соответственно, передает корреспондент Накануне.RU.

Супруга Гартунга заработала в прошлом году 118,7 млн руб.

В долевой собственности с супругой у лидера южноуральских "справедливороссов" находятся земельный участок площадью 9 тыс. 846кв.м., жилой дом, а также Мерседес-Бенц CL. Супруге депутата принадлежат два жилых дома, квартира в Швейцарии, квартира с парковочным местом на Кипре, автомобили Порше Кайен и Мерседес А250, и прицеп МЗСА 817701.

Виталий Бахметьев задекларировал доход в размере 9,6 млн руб., супруга депутата – 53,5 млн руб. Депутату принадлежат три жилых дома, четыре квартиры, одна из которых в долевой собственности, гараж, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1,7 тыс. кв.м, земельный участок под ИЖС, земельный участок земли поселения 1,5 тыс. кв.м. Также в собственности у парламентария два маломерных судна KAWASAKI SX-R800 и ГЦ BOMBARDIER GTX-215, снегоболотоход и снегоход.

9,1 млн рублей в прошлом году заработал "единоросс" Владимир Бурматов. В собственности депутата и его супруги находится квартира, кроме того, ему принадлежит Кадиллак Эскаладе.

По 5 млн рублей задекларировали доход парламентарии Дмитрий Вяткин (5,8 млн руб.), Анатолий Литовченко (5,5 млн руб.), Елена Ямпольская (5,5 млн руб.), и член ЛДПР Виталий Пашин (5,2 млн руб.).

Супруга Олега Колесникова заработала в прошлом году 3 млн рублей. Никакой недвижимости и транспортных средств на депутата Госдумы, как и на его супругу не записано.

Андрей Барышев задекларировал две квартиры, одна из которых в Испании, нежилое здание и два земельных участка и гараж.