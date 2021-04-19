В Заречном микрорайоне Екатеринбурга спустя два дня после ремонтных работ произошла коммунальная авария

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В Екатеринбурга возле дома №24 на Черепанова произошла коммунальная авария, подпортившая утренние планы жителям Заречного микрорайона. Как сообщил Инцидент Екатеринбург один из местных жителей, ремонтные работы на данном участке завершились всего два дня назад, а сегодня горожане столкнулись с тем, что не могут беспрепятственно попасть на работу, в школу и детские сады.

"Прорвало здесь опять все. Целая лужа. Как пройти в детский садик? Здесь ремонтировали и вот наремонтировали, но это мастера такие. Закопали, буквально, дня два назад и вот опять прорвало. Приедут опять будут вырывать сейчас. Ну, они любят двойную работу делать", - выразил свое негодование местный житель.

В МУП "Водоканал" Накануне.RU сообщили, что на место уже выехала бригада для установления причины произошедшего и устранения аварии.

"Мы узнали об этой аварии по системам мониторинга: убедились, что резко упало давление в контрольных точках на Черепанова и на Готвальда. Мы направили бригаду на объект. Они выехали на обследование, когда еще не было 9.00. Пока нет от них ответной информации. Работают на месте, выясняют причину", - сообщили в пресс-службе предприятия.