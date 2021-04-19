Володин – про новые санкции: "Удары будут по промышленности и ТЭК"

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что в основании всех претензий США к России лежит рост успешности и независимости последней.

Не называя имени Алексея Навального, председатель нижней палаты российского парламента в своем Telegram-канале упрекает США в нарушении прав Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. "Сегодня Ассанж после долгих лет изоляции находится в тюрьме и неизвестно, что с ним сейчас происходит. К нему не пускают правозащитников, несмотря на то, что многие хотели бы ему помочь. Нам не известно состояние его здоровья. Это невозможно из-за позиции Соединенных Штатов, темные делишки которых и их союзников по НАТО он раскрыл", - пишет Володин.

Политик считает, что американские его коллеги должны были предложить вручить Ассанжу нобелевскую премию мира, но они это сделали бы только в том случае, если бы разоблачения касались России "и ряда других стран, которые составляют конкуренцию или мешают Соединенным Штатам".

Володин пообещал заняться изучением судьбы сторонников Трампа, которые в январе захватили Капитолий - сейчас им грозят длительные тюремные сроки.

Также у спикера есть вопросы по поводу применения отравляющего вещества "Новичок" (его он тоже не называет): "Несмотря на озвученное отравляющее вещество, применение которого гарантирует летальный исход, все живы и здоровы. Включая тех, кто контактировал с якобы отравленными вещами. Но звучат обвинения, санкции, угрозы".

"Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране", - цитирует Володина издание Infox.

"Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации. Поэтому, если мы думаем о нашей стране, нужно наконец понять цену всем этим обвинениям. И нам всем вместе необходимо сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне", - заключает спикер.

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