20 Апреля 2021
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Экономика В России
Мусоросжигательный завод Ростеха. Проект. (2020) | Фото: ВЭБ.РФ

В Минфине предложили отложить строительство "платиновых" мусоросжигательных заводов Ростеха

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Минфин и Минэоконмразвития проанализировали финансовую модель проекта Ростеха по строительству 25 мусоросжигательных заводов и пришли к выводу, что сейчас участие госсредств в проекте стоит отложить.
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"Дочка" Ростеха – "РТ-Инвест" – планировала запустить первые пять заводов до конца 2023 года, но пока по проекту не определена схема финансирования.

По данным РБК, министерства направили письмо со своими выводами вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей "мусорную реформу". Она, как известно, ранее ставила под сомнение целесообразность строительства "платиновых" мусоросжигательных заводов и не видела перспектив схем финансирования, при которых нагрузка ложится на государство или потребителей энергии.

Кроме Абрамченко в правительстве настороженно настроен к проекту Минприроды и уже упомянутый Минфин. Зато Минпромторг вовсю лоббирует проект. Так, в начале марта ведомство предложило использовать средства экологического сбора в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП, согласно которой производители товаров и упаковки должны платить за их утилизацию) и субсидии из бюджета за счет налогов, выплачиваемых "РТ-Инвест" и другими участниками затеи. До этого предлагалось использовать средства "зеленого" тарифа.

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В Минфине предложили отложить строительство "платиновых" мусоросжигательных заводов Ростеха

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Теги: минфин, мусоросжигательные заводы, рт-инвест, ростех, виктория абрамченко



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