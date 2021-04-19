В Минфине предложили отложить строительство "платиновых" мусоросжигательных заводов Ростеха

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Минфин и Минэоконмразвития проанализировали финансовую модель проекта Ростеха по строительству 25 мусоросжигательных заводов и пришли к выводу, что сейчас участие госсредств в проекте стоит отложить.

"Дочка" Ростеха – "РТ-Инвест" – планировала запустить первые пять заводов до конца 2023 года, но пока по проекту не определена схема финансирования.

По данным РБК, министерства направили письмо со своими выводами вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей "мусорную реформу". Она, как известно, ранее ставила под сомнение целесообразность строительства "платиновых" мусоросжигательных заводов и не видела перспектив схем финансирования, при которых нагрузка ложится на государство или потребителей энергии.

Кроме Абрамченко в правительстве настороженно настроен к проекту Минприроды и уже упомянутый Минфин. Зато Минпромторг вовсю лоббирует проект. Так, в начале марта ведомство предложило использовать средства экологического сбора в рамках Расширенной ответственности производителей (РОП, согласно которой производители товаров и упаковки должны платить за их утилизацию) и субсидии из бюджета за счет налогов, выплачиваемых "РТ-Инвест" и другими участниками затеи. До этого предлагалось использовать средства "зеленого" тарифа.

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