20 Апреля 2021
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Спорт
Никита Кацалапов, Виктория Синицина (2021) | Фото: международный аэропорт Владивостока

Сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии после победы в командном ЧМ

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Сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии после победы в командном чемпионате мира. Спортсмены прибыли чартерным рейсом во Владивосток.

Как информирует международный аэропорт Владивостока, фигуристов встретили цветами, плакатами, подарками и торжественными речами.

На соревнованиях в Осаке сборная России впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира. В общем зачёте Россия опередила США аж на 15 баллов.

Команду на соревнованиях представляли Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Анастасия Мишина – Александр Галлямов и Виктория Синицина – Никита Кацалапов.

Отметим, что во время церемонии награждения прозвучал национальный гимн страны, а также был поднят российский флаг.

До этого на чемпионате мира в Стокгольме российские фигуристы завоевали три золотых медали из четырех.

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Сборная России по фигурному катанию вернулась из Японии после победы в командном ЧМ

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Теги: фигурное катание, сборная России, командный ЧМ, первое место



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