Баскетболистки УГМК стали шестикратным победителем Евролиги

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Баскетболистки УГМК в шестой раз выиграли Евролигу. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, в финале команда победила испанскую "Авениду".

Встреча завершилась со счетом 78:68 в пользу УГМК. Уральский клуб стал победителем европейского турнира в шестой раз в своей истории: до этого команда выигрывала Евролигу в 2003, 2013, 2016, 2018 и 2019 годах.

Нападающая УГМК Бреанна Стюарт была признана MVP Финала четырех. Ее средний показатель за игру в финальном турнире сезона составил 14,5 очка, семь подборов и три передачи.

Уже сегодня чемпион Евролиги возвращается в Екатеринбург и начинает готовиться к финальной серии игр плей-офф чемпионата России. В финале национального первенства УГМК сыграет с курским "Динамо".