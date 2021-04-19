20 Апреля 2021
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Происшествия Пермский край
Авария, легковушка, КамАЗ, Чернушка (2021) | Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Прикамье столкнулись легковушка и "КамАЗ", пострадали дети

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Вблизи Чернушки в аварии пострадали дети, сообщили Накануне.RU в прикамском управлении МВД.

В 8.20 16 апреля. по автодороге "Обход Чернушки со стороны Куеды" в направлении улицы Ленина Чернушки ехал "Лада ларгус". По предварительной информации, на пересечении с автодорогой "Чернушка-Ермия" машина при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю "КамАЗу", ехавшему в противоположном направлении. Автомобили столкнулись.

Пострадали 40-летний водитель легкового автомобиля и 8- и 13-летние пассажиры этой же машины. Все пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Авария, легковушка, КамАЗ, Чернушка(2021)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Авария, легковушка, КамАЗ, Чернушка(2021)|Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

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В Прикамье столкнулись легковушка и "КамАЗ", пострадали дети

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Теги: Обход Чернушки, Куеда, авария, КамАЗ, дети



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