В Прикамье столкнулись легковушка и "КамАЗ", пострадали дети

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Вблизи Чернушки в аварии пострадали дети, сообщили Накануне.RU в прикамском управлении МВД.

В 8.20 16 апреля. по автодороге "Обход Чернушки со стороны Куеды" в направлении улицы Ленина Чернушки ехал "Лада ларгус". По предварительной информации, на пересечении с автодорогой "Чернушка-Ермия" машина при повороте налево не предоставила преимущество в движении автомобилю "КамАЗу", ехавшему в противоположном направлении. Автомобили столкнулись.

Пострадали 40-летний водитель легкового автомобиля и 8- и 13-летние пассажиры этой же машины. Все пострадавшие госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".