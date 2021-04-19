Госдума может предложить работодателям оплатить пособия российских безработных

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В России могут возродить Фонд занятости – структуру, которая существовала с 1991 по 2001 гг. Из этого фонда, в который работодатели отчисляли 1-2% фонда оплаты труда, начислялись пособия для безработных. Позже фонд ликвидировали и пособия стали перечислять напрямую из бюджета.

Идею возрождения выплаты пособий по безработице за счет работодателей в Госдуме могут обсудить уже в этом году, но после выборов, сообщает "Прайм" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаила Тарасенко.

Business FM отмечает, что бизнес воспринял эту идею без оптимизма.

Сейчас официально зарегистрированы в России безработными 2,5 млн человек, они могут претендовать на пособия. Президент ставит перед правительством задачу сокращения этого числа на миллион до конца года, но многие аналитики считают, что это нереальная цель.

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