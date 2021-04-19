В Новосибирске экстренно сел самолет – у командира экипажа случился инсульт

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В Новосибирске экстренно сел самолет Boeing 787-800 Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways. Борт направлялся из Парижа в Токио, когда командиру экипажа неожиданно стало плохо с сердцем. Как выяснилось позже, это был инсульт.

Самолет был практически пустой: только работающий и резервный экипажи. Он сел в Новосибирске около 10 утра по местному времени, дальше по маршруту самолет отправится через 18 часов, передает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.