Отравился токсичными парами. На челябинском предприятии погиб рабочий

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В Копейске погиб рабочий промышленного предприятия. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Тело рабочего было обнаружено вечером 16 апреля на территории предприятия. Еще двое рабочих госпитализированы в больницу с признаками токсического отравления.

По предварительным данным, рабочие производили внутреннюю очистку емкости для хранения растительного масла и получили отравление токсичными парами большой концентрации.