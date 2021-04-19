США: половина взрослого населения получила первую прививку от коронавируса
В США половина взрослого населения получила как минимум одну прививку от коронавируса.
Это около 130 млн человек в возрасте 18 лет и старше. Еще почти 84 млн взрослых американцев, или около 32,5% населения, были полностью вакцинированы, передает Associated Press.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек.
Если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.