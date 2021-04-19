США: половина взрослого населения получила первую прививку от коронавируса

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В США половина взрослого населения получила как минимум одну прививку от коронавируса.

Это около 130 млн человек в возрасте 18 лет и старше. Еще почти 84 млн взрослых американцев, или около 32,5% населения, были полностью вакцинированы, передает Associated Press.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что до 15 июня текущего года в стране привьют от COVID-19 около 30 млн человек.

Если вакцинация в России будет идти по плану, то создать коллективный иммунитет к коронавирусу получится в июле – августе этого года, считает вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.