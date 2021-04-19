Жительница Санкт-Петербурга напала с ножом на девятилетнего сына

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В Санкт-Петербурге местная жительница доставлена в полицейский участок из-за агрессии.

После этого был передан медикам ее 9-летний сын с ножевым ранением руки. Как оказалось, между 48-летней хозяйкой квартиры и ее 28-летней дочерью возник конфликт из-за наркозависимости девушки.

Когда началась драка, женщина выбежала к соседям за помощью, чтобы успокоить дочь. Вернувшись, она увидела свою дочь с ножом в руках и внука с резаной раной руки. Полицейские задержали женщину, а ребёнка передали медикам, сообщает РИА "Новости".

Напомним, ранее в отношении 46-летнего жителя Красонярска возбуждено уголовное дело по факту ранения 9-летнего мальчика ножом. Ребенка доставили в реанимацию.