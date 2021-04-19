20 Апреля 2021
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Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Макрон считает, что применение "Спутника V" не ускорит вакцинацию в Евросоюзе

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Использование вакцины от COVID-19 "Спутник V" российского производства не решит вопрос по ускорению темпов вакцинации в Европе.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, потребуется время как для того, чтобы получить разрешение европейского агентства, так и для того, чтобы производить такую вакцину "на нашем континенте", передает CBS News.

Тем временем, Финляндия готовится к переговорам с Россией о поставке вакцины от коронавируса "Спутник V". На данный момент МИД уже начал подготовку к переговорам с РФ.

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Макрон считает, что применение "Спутника V" не ускорит вакцинацию в Евросоюзе

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Теги: Макрон, вакцина, Евросоюз



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