20 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко, президент Беларуси (2012) | Фото:baltic-review.com

ФСБ: Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали люстрировать министров

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Белорусский адвокат Юрий Зенкович, которого задержали в Москве по подозрению в подготовке покушения на белорусского президента Александра Лукашенко и захвата власти, предлагал лишить действующих министров Белоруссии права занимать должности на 25 лет, свидетельствует полная версия видеозаписи, опубликованной ФСБ России.

"Вообще наше предложение — всех, кто занимал должности министров при Лукашенко, всем запрет на профессию лет на 25", — сказал человек на видеозаписи ФСБ России, которого называют Юрием Зенковичем, пишет "Коммерсант".

Ранее глава республики Александр Лукашенко рассказал о задержании группы, планировавшей покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны спецслужбы США.

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ФСБ: Подозреваемые в подготовке переворота в Белоруссии планировали люстрировать министров

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Теги: ФСБ, Беларусь, переворот



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