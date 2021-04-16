17 Апреля 2021
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Политика В России Москва
палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

Россия ввела санкции против сотрудников администрации США

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Россия ввела санкции против сотрудников администрации США, "причастных к реализации антироссийского курса", сообщили Накануне.RU в МИД РФ.

В ведомстве отметили, что эти меры - ответ на введенные в начале марта администрацией США санкции против российских официальных лиц.

Въезд в РФ закрывается для генерального прокурора США Мэррика Гарланда, директора Федерального бюро тюрем США Майкла Карвахаля, министра  внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, советника президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директора ФБР Кристофера Рэйя, директора Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Кроме того, закрыт въезд Джону Болтону (John Robert Bolton), бывшему помощнику Президента США по национальной безопасности и постоянному представителю при ООН, и Роберту Вулси (Robert James Woolsey Jr.), бывшему директору ЦРУ.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что послу США Джону Салливану рекомендовано отправиться "домой на консультации".

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Россия ввела санкции против сотрудников администрации США

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Теги: санкции, Лавров, МИД, США



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