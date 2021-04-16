16 Апреля 2021
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Политика Центральный ФО В России
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. (2019) | Фото: council.gov.ru

Четверо российских сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом

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Российские сенаторы отчитались о доходах за 2020 год. Согласно декларации, опубликованной на сайте Совета Федерации, доходы спикера СовФеда Валентины Матвиенко выросли примерно на 700 тыс. руб и составили 17,5 млн руб.

В 2019 году доход Матвиенко составил 16,7 млн руб.

Ей принадлежит дачный земельный участок в 3,7 тыс. кв. м и склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке площадью 2,8 тыс. кв. м. Она также владеет квартирой (290 кв. м), дачей (729,4 кв. м), хозяйственным блоком (255,4 кв. м) и машиноместом. В пользовании Матвиенко еще одна дача - 730 кв. м.

В собственности также находятся три нежилых здания и объект незавершенного строительства. Кроме того, в пользовании главы верхней палаты есть участки земель населенных пунктов площадью 345, 459, 1 036 и 4 689 кв. м.

У четверых из 167 членов палаты имеется недвижимость за границей. Главе комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, представителю Красноярского края Андрею Клишас, доход которого составил около 13 млн руб., принадлежат земельный участок площадью 543 кв. м и жилой дом площадью 432 кв. м в Швейцарии.

Представителю Удмуртии в Совфеде, первому зампреда комитета по конституционному законодательству и госстроительству Любови Глебовой принадлежит земельный участок площадью 541 кв. м для размещения домов многоэтажной жилой застройки в равных долях с супругом и жилой дом такой же площади в Германии. Доход сенатора составил свыше 14 млн руб.

Сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев, указавший в декларации доход в размере более 260 млн рублей, имеет в пользовании жилой дом в Великобритании площадью 489,3 кв. м. Сенатор от Ивановской области Виктор Смирнов владеет сезонными апартаментами в Болгарии. Их площадь составляет 45,3 кв. м.

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Четверо российских сенаторов задекларировали недвижимость за рубежом

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Теги: Соввфед, доходы, сенаторы, Валентина Матвиенко, недвижимость



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