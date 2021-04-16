16 Апреля 2021
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Алексей Навальный (2021) | Фото: Telegram / Mash

Прокуратура Москвы требует признать "ФБК"*, "ФЗПГ" и штабы Навального экстремистскими организациями

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Прокуратура Москвы направила в мосгорсуд исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК" (в России внесен в список иноагентов), "ФЗПГ", "Штабы Навального", сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее по поручению Генпрокуратуры ведомство провело проверку этих организаций. По информации надзорного органа, "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

В прокуратуре заявляют, что их фактической целью является "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Напомним, в 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией. Осенью того же года в штабах Алексея Навального в десятках регионов прошли обыски.

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Прокуратура Москвы требует признать "ФБК"*, "ФЗПГ" и штабы Навального экстремистскими организациями

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Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

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Теги: фбк*, фзпг, штабы Навального, иноагенты, экстремистские организации



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Ранее 02.04.2021 08:00 Мск ФБК сообщил о прокурорской проверке фонда на экстремизм

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