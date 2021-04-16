Прокуратура Москвы требует признать "ФБК"*, "ФЗПГ" и штабы Навального экстремистскими организациями

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Прокуратура Москвы направила в мосгорсуд исковое заявление о признании экстремистскими организаций "ФБК" (в России внесен в список иноагентов), "ФЗПГ", "Штабы Навального", сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее по поручению Генпрокуратуры ведомство провело проверку этих организаций. По информации надзорного органа, "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

В прокуратуре заявляют, что их фактической целью является "создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

Напомним, в 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей Фондом борьбы с коррупцией. Осенью того же года в штабах Алексея Навального в десятках регионов прошли обыски.