16 Апреля 2021
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Политика В России За рубежом
Джон Салливан (2018) | Фото: U.S. Department of State

Россия высылает американского посла Джона Салливана

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Россия высылает американского посла Джона Салливана. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщает "Ъ".

Глава российского МИД отметил, что послу США рекомендовано отправиться "домой на консультации". Это не объявление посла персоной нон грата - это означает, что через какое-то время он может вернуться. Также Москва запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран.

Кроме того, прекращается практика "бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России". Также из страны будут высланы 10 американских дипломатов - это зеркальные меры - столько же высылают из Вашингтона власти США. Если Америка продолжит наращивать санкции, эта цифра может значительно увеличиться.

Напомним, 15 апреля Джо Байден объявил в стране режим ЧС "из-за действий Москвы" и ввел против нее ряд новых санкций. Россию обвиняют в том, что она представляет "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США" и во "вмешательстве в выборы", а также в "деятельности по дезинформации". Под санкции попали 32 физических и юридических лица, за "поддержку российских спецслужб" — шесть технологических компаний.

16 апреля президент РФ Владимир Путин провел в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе мероприятия обсуждался в том числе и ответ Москвы на новые американские санкции. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что помощник президента Юрий Ушаков пригласил посла США Джона Салливана и проинформировал его о российских контрсанкциях.

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Россия высылает американского посла Джона Салливана

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Теги: Россия, посол США, Сергей Лавров, Джон Салливан, санкции



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