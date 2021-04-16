Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров вновь стал самым богатым министром

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Члены правительства РФ отчитались о доходах за прошлый год. Лидерство в списке самых богатых федеральных чиновников по-прежнему удерживает глава Минпромторга Денис Мантуров, передает корреспондент Накануне.RU.

Он задекларировал доход в 740 млн 413 тыс. руб. Годом ранее министр отчитывался о 586 млн 22 тыс. руб. В собственности главы Минпромторга четыре земельных участка площадью 271, 549, 2840 и 6009 кв. м. Годом ранее участок был один - но площадью в 11 420 кв. м. Также Мантуров приобрел жилой дом площадью 3075,9 кв. м, продал один и двух гостевых домов. Он по прежнему владеет квартирой в 480.9 кв. м и четырьмя машиноместами.Вся эта недвижимость находится в России. У главы Минпромторга также несколько автомобилей, в том числе "Лада Веста" и "Тесла Х100D". А вот раритетный "Москвич-408" Мантурову больше не принадлежит.

Супруга Мантурова в минувшем году также увеличила доход, получив более 13,6 млн руб., годом ранее доходы жены Мантурова составляли 9,1 млн рублей.

Глава правительства Михаил Мишустин показал куда более скромные доходы — в 19,8 млн руб. (18,2 млн руб. годом ранее). Супруга Мишустина за тот же год получила доход в 63,8 млн руб. (54,8 млн руб. 2019 г.). Она по-прежнему владеет автомобилем Ford Kuga.

Супруги продали квартиру площадью 141,6 кв. м, земельный участок и жилой дом площадью 861 кв. м.

Среди новых министров многие входят в число самых богатых. Так, у главы Минтранса Виталия Савельева, который ранее возглавлял "Аэрофлот", второе место по доходам. Он задекларировал 359,43 млн руб. На третьем месте - экс-глава "Русгидро" Николай Шульгинов, который сейчас занимает должность министра энергетики России. Его доход за 2020 год составил 201,69 млн рублей.

Также в число богатейших по итогам 2020 года входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко (142,72 млн рублей) и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев (133,11 млн рублей). Годом ранее они также входили в число самых обеспеченных: доход Чернышенко в 2019 году составлял более 432,32 млн рублей, Патрушева - 156,95 млн рублей.

Наименьший доход задекларировала министр культуры Ольга Любимова. В декларации за прошлый год у нее значится доход чуть более 9 млн рублей.