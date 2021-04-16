Президент отчитался о доходах: в коронакризисный год они выросли

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Президент России Владимир Путин отчитался о доходах за 2020 год. Согласно декларации, опубликованной сегодня на сайте Кремля, в 2020 г. глава государства получил доход в 9 млн 994 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что голом ранее российский лидер задекларировал 9 млн 726 тыс. руб. Наибольшая сумма доходов у президента была в 2017 г. - с учетом продажи земельного участка доходы Путина тогда составили 18,7 млн руб.

Список имущества остался прежним. В его собственности - квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные "Волги" ГАЗ М21, внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф". В пользовании президента - квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Вся собственность находится в России.