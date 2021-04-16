Роспотребнадзор Петербурга объявил войну городским комбинатам питания

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Петербургское надзорное ведомство активизировалось по весне, значительно увеличив число проверок.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проверили около 150 учебных заведений только за две последние недели. Это почти третья часть от инспекций, проведенных за учебный год 2020-2021. За весь предыдущий период произведено 494 проверок. Обслуживающие учебные заведения комбинаты питания оказались под давлением ведомства. Они заподозрили сговор руководителя РПН и бывшего вице-губернатора Константина Серова.

Сразу несколько петербургских комбинатов пожаловались на сильный прессинг со стороны контролирующих структур. В последние месяцы под пристальное внимание экспертов попали крупные частные поставщики, такие как «Артис-детское питание» и «Флоридан», а также городские комбинаты «КСП Красносельского района» и «КСП Василеостровского района». Предприниматели и СМИ заговорили о том, что неоднозначная ситуация может быть следствием личных интересов отдельных влиятельных персон.

Так, по сообщениям от руководства комбинатов, сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу провели внеплановые проверки, о которых предприятия не были уведомлены в установленном законом порядке. А полученная в ходе них информация в скором времени оказалась у журналистов. Недоумение поставщиков вызвало и то, что управляемая Наталией Башкетовой госструктура обошла вниманием крупнейшего петербургского оператора «ТЗБ «Петроградская». В течение нескольких лет эксперты управления РПН многократно проверяли городские комбинаты питания, в то время как в «ТЗБ «Петроградская» инспекция приходила считанные разы.

На сегодня на рынке школьного питания Петербурга сложилась острая ситуация. За последние 2-3 года РПН сообщил о раскрытии нескольких крупных картельных сговоров между поставщиками. Ежегодно частные фирмы стремятся сохранить перевес над городскими комбинатами, отбивая репутацию в судах. Однако череда скандалов вокруг школьного питания обходит стороной фирму «ТЗБ «Петроградская», возглавляемую Евгением Лобановым. С 2018 года данный комбинат принял участие в тысячах госзакупок, сумма выигранных им контрактов превышает 3 млрд. рублей. Предприятие стабильно наращивало показатели, а в прошлом году стало одним из лидеров рынка. Примечательно, что проверок в прошлом году также удачно избежала компания «ТЗБ», глава которой носит созвучную с руководителем «ТЗБ «Петроградская» фамилию: Вера Лобанова.

Успешность комбината, который не трогает даже усиливший борьбу с нарушениями Роспотребнадзор, некоторые склонны связывать с приходом Константина Серова на пост главы Фрунзенского района. Ряд СМИ и участников рынка предположили, что бывший вице-губернатор и руководитель РПН Наталья Башкетова могли вступить в сговор с целью захвата городских комбинатов.