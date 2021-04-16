Рок – группа Lumen сыграет концерт без консервантов в Екатеринбурге

Добавить источник в

Одна из самых популярных российских рок – групп "Lumen" приедет с концертом в Екатеринбург. Музыканты сыграют треки с одного из своих самых популярных альбомов "Без консервантов". Как передает Накануне.RU, пластинка вышла в 2003 году и такие песни как "Сид и Нэнси", "Бабочки" и "Кофе" сделали уфимский коллектив популярным.

Отметим, что многие песни из данной работы группы долгие годы не исполнялись музыкантами вживую.

"Это первый, самый отвязный и панковский диск группы. Музыканты решили не дожидаться круглой даты и сыграть весь альбом в год его "совершеннолетия". Это будет исключительное событие, ведь большинство из 18 песен альбома не исполнялись вживую много лет", - рассказали организаторы.

Также ожидается, что лидеры альтернативного рока из Башкортостана сыграют все свои самые известные хиты.

Яркое концертное шоу состоится уже 24 апреля на площадке екатеринбургского "Телеклуба" (улица Карьерная, 16).

Билеты доступны на сайте.

Напомним, что несколько месяцев назад на сайте нашего издания вышло большое интервью с вокалистом группы Рустэмом Булатовым. Вы можете почитать текст по ссылке.