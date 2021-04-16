16 Апреля 2021
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Вырубки леса под стройку логопарка в Калининском микрорайоне Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Умирает деревня, умирают люди: в Марий Эл власти высказались о "дороге", по которой не смогла проехать "скорая"

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В Марий Эл получила продолжение история погибшей женщины, к которой "скорая" была вынуждена добираться на лошадях, поскольку по "дороге" машина медиков проехать просто не могла.

ЧП произошло в конце марта в деревне Паймыр. По прямой от нее до Казани около 67 км, до Йошкар-Олы – около сотни. Тем не менее, поселение уже не в первый раз несет человеческие потери из-за того, что медики просто не могут проехать по очень плохой дороге.

По данным "Подъема", глава региона Александр Евстифеев выразил соболезнования и поручил оказать всю необходимую помощь семье женщины, которая умерла. Пресс-секретарь главы республики сообщила, что в этом году дорогу проложили до соседнего села, между селами расстояние всего километр (но именно его и пришлось врачам преодолевать на лошадях).

"Вот как раз последний километр медики добирались уже на повозке. Этот участок не был в планах. Но это важная задача, что даже если несколько человек проживают, чтобы они были связаны дорожными артериями, поэтому, безусловно, вопрос будет рассматриваться", - прокомментировала представитель главы региона.

Телеканал "360" отмечает, что в деревне проживает только 35 человек, и власти не считают рациональным строить дорогу в поселение. Там нет никаких социальных объектов.

В день ЧП родственники погибшей обращались к главе соседнего поселения с просьбой почистить дорогу, это было около семи вечера (медики приехали в девять и не успели).  

"Мы работаем по договору. Чтобы вызвать трактор и прочистить дорогу, нужно выходить на председателя. На это бы потребовалась два-три часа", - рассказал глава соседнего поселения.  По его словам, когда это произошло, в регионе было резкое потепление. В деревню ведет грунтовая дорога. Из-за плюсовой температуры снег растаял и превратился в снежную кашу.

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Умирает деревня, умирают люди: в Марий Эл власти высказались о "дороге", по которой не смогла проехать "скорая"

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Теги: марий эл, скорая помощь, дороги, здравоохранение



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