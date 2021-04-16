16 Апреля 2021
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Происшествия Москва
Село Ушья, пробирки с кровью, Агроника (2017) | Фото: vk.com

У пробирок с кровью, брошенных посреди улицы в Москве, нашелся "хозяин"

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В Москве Роспотребнадзор начал проверку из-за кучи пробирок с кровью, рассыпанных на проезжей части улицы Курганской на северо-востоке города. Сейчас приняты меры по дезинфекции места инцидента.

Между тем, пробирки все-таки признала компания "Гемотест". Изначально там категорически отказались от опасной находки. Выяснилось, что пробирки были направлены на утилизацию, чем занималась подрядная организация.

"Сейчас мы разбираемся с ситуацией: уточняем как, когда и по чьей вине эти пробирки оказались на улице. Пока определённо можем сказать то, что они были направлены на утилизацию. Вывоз медицинского мусора осуществляет подрядная организация согласно регламентам и нормативам", - цитирует "Подъем" официального представителя лаборатории.

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У пробирок с кровью, брошенных посреди улицы в Москве, нашелся "хозяин"

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Теги: пробирки, анализы, лаборатория



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