"Менял место жительства и внешность". На Южном Урале задержали адвоката, который скрывался более 10 лет

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В Челябинской области задержали осужденного, находившегося в федеральном розыске более десяти лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления ФСИН региона.

В 2009 году адвокат был приговорен к 5 годам в колонии общего режима за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Однако на оглашение приговора мужчина не явился.

Он был объявлен в федеральный розыск, но ему удавалось более десяти лет скрываться от правосудия.

"Он менял место жительства и внешность. Чтобы выглядеть значительно старше своих лет носил накладную бороду. Работал без официального трудоустройства", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали 16 апреля, он взят под стражу. Следующие 5 лет он проведет в местах лишения свободы.