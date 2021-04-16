16 Апреля 2021
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

"Менял место жительства и внешность". На Южном Урале задержали адвоката, который скрывался более 10 лет

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В Челябинской области задержали осужденного, находившегося в федеральном розыске более десяти лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главного управления ФСИН региона.

В 2009 году адвокат был приговорен к 5 годам в колонии общего режима за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Однако на оглашение приговора мужчина не явился.

Он был объявлен в федеральный розыск, но ему удавалось более десяти лет скрываться от правосудия.

"Он менял место жительства и внешность. Чтобы выглядеть значительно старше своих лет носил накладную бороду. Работал без официального трудоустройства", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали 16 апреля, он взят под стражу. Следующие 5 лет он проведет в местах лишения свободы.

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"Менял место жительства и внешность". На Южном Урале задержали адвоката, который скрывался более 10 лет

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Теги: адвокат, мошенничество, суд, розыск,



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