"Аэрофлот" объявил о старте продаж билетов по новому направлению: Тюмень – Крым

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Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о старте продаж билетов по новому направлению: Тюмень – Крым, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый рейс намечен на 28 мая. Летать из Тюмени в Крым авиакомпания будет три раза в неделю до конца сентября 2021 г.

Ранее авиакомпания сообщила о введении рейсов из Тюмени по нескольким южным направлениям – Сочи, Анапа, Геленджик и Симферополь.

Всего авиакомпания начнет выполнять рейсы на российские курорты из 13 городов России: Архангельска, Челябинска, Самары, Казани, Мурманска, Уфы, Новосибирска, Перми, Екатеринбурга, Тюмени, Оренбурга, Сургута и Сыктывкара.