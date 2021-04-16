16 Апреля 2021
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Политика Москва
Эдуард Лимонов (2018) | Фото: Накануне.RU

"Другой России Э.В. Лимонова" уже второй раз пытаются помешать провести учредительный съезд

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Партия "Другая Россия Э.В. Лимонова" намерена провести учредительный съезд на следующей неделе, несмотря повторный отказ в предоставлении выбранной (и уже оплаченной) площадке.

Изначально организаторы съезда арендовали на 24 апреля зал в гостиничном комплексе "Измайлово", под эту дату были проведены все формальные требования, например, публикация о съезде в "Российской газете". Но потом внезапно администрация гостиницы сообщила о запланированной на 24 апреля "внеплановой проверке противопожарных систем".

Тогда съезд сдвинули на 25 апреля. Но и тут нашелся повод для отказа. "Сейчас нам снова отказали: выяснилось, что 25-го не будут работать противопожарные системы, которые планируют проверять 24-го. Очевидно, за этим решением стоят силовые структуры, которые заинтересованы в срыве съезда и регистрации. Но мы уже заявляли, что не намерены отказываться от проведения съезда. История с гостиницей "Измайлово" ситуацию не изменила", - говорится в заявлении партии на ее сайте.

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"Другой России Э.В. Лимонова" уже второй раз пытаются помешать провести учредительный съезд

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Теги: Другая Россия Э.В. Лимонова, учредительный съезд, перенос, гостиница измайлово



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