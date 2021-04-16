"Это не значит, что она будет взыматься": власти о платном доступе в Шарташский лесопарк

Добавить источник в

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов прокомментировал ситуацию с платным входом в Шарташский лесопарк в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня стало известно, что через 10 лет в уральской столице планируют начать брать деньги за вход в лесопарк на Шарташе. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Вход в лесопарк, который сейчас является бесплатным, оценили в 0,5% величины прожиточного минимума. Согласно документу, нововведение вступит в силу 1 января 2031 года.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Кузнецов пояснил, что принятое постановление устанавливает размер платы за посещение лесного парка, в котором создана определенная инфраструктура для туризма и отдыха.

"Это не значит, что она будет взыматься", - заявил министр.

По его словам, областное законодательство лишь было приведено в соответствие с федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях".

"По нему установленный размер оплаты можно взымать только через 10 лет, когда инфраструктура парка будет полностью готова. Но мы имеем право этого не делать совсем. Шарташский лесной парк - уникальная особо охраняемая природная территория, которая полностью находится в границах Екатеринбурга. И она будет доступна всем его жителям", - заверил Алексей Кузнецов.