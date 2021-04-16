16 Апреля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Лобовое столкновение, Советский - Зеленоборск (2021) | Фото: УМВД по ХМАО

В Югре силовики установили личности погибших на трассе в Советском районе

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В Югре силовики выяснили, кто ехал в автомобилях, столкнувшихся на трассе Советский – Зеленоборск прошлой ночью, сообщили Накануне.RU в отделе МВД по Советскому району Югры.

"Предположительно, за рулем "Хёндай туксан" находилась его 47-летняя владелица. В автомобиле также ехали её 67-летняя мать и 32-летний брат. Грузовым автомобилем управлял 37-летний житель Екатеринбурга. Одна из версий следствия – выезд на "встречку" большегруза. Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена после заключения автотехнической экспертизы", - уточнили силовики.

Напомним, сегодня в 1.47 на 28 км трассы Советский – Зеленоборск столкнулись "Хёндай туксан" (зарегистрирован на 47-летнюю жительницу посёлка Коммунистический) и "Хино дутро", принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области. Автомобили загорелись, погибли четыре человека, их личности устанавливаются.

Лобовое столкновение, Советский - Зеленоборск(2021)|Фото: УМВД по ХМАО

Лобовое столкновение, Советский - Зеленоборск(2021)|Фото: УМВД по ХМАО

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В Югре силовики установили личности погибших на трассе в Советском районе

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Теги: Советский - Зеленоборск, авария, смерть



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Ранее 16.04.2021 09:15 Мск В Югре в аварии погибли четыре человека

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