В Югре силовики установили личности погибших на трассе в Советском районе

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В Югре силовики выяснили, кто ехал в автомобилях, столкнувшихся на трассе Советский – Зеленоборск прошлой ночью, сообщили Накануне.RU в отделе МВД по Советскому району Югры.

"Предположительно, за рулем "Хёндай туксан" находилась его 47-летняя владелица. В автомобиле также ехали её 67-летняя мать и 32-летний брат. Грузовым автомобилем управлял 37-летний житель Екатеринбурга. Одна из версий следствия – выезд на "встречку" большегруза. Точная причина дорожно-транспортного происшествия будет установлена после заключения автотехнической экспертизы", - уточнили силовики.

Напомним, сегодня в 1.47 на 28 км трассы Советский – Зеленоборск столкнулись "Хёндай туксан" (зарегистрирован на 47-летнюю жительницу посёлка Коммунистический) и "Хино дутро", принадлежащий 31-летнему жителю Челябинской области. Автомобили загорелись, погибли четыре человека, их личности устанавливаются.