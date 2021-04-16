16 Апреля 2021
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Политика В России
нелегалы, мигранты, гастарбайтеры, таджики (2011) | Фото:

МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов

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МВД России требует от государств СНГ, чтобы их граждане, нелегально находящиеся в России, до 15 июня покинули страну. Об этом заявил замглавы ведомства Александр Горовой.

В противном случае, отметил он, нарушители будут наказаны, в частности, их могут выдворить из страны и запретить въезд в Россию.

"Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со СМИ провели агитационную работу", – приводит "Интерфакс" слова Горового.

По данным МВД, сейчас в России незаконно находится более миллиона граждан из соседних государств.

В декабре прошлого года ведомство сообщило о снижении за год почти вдвое числа мигрантов в стране. На тот период их количество в РФ составляло около 6 миллионов человек, обычно эта цифра может достигать 11 миллионов человек.

Отмечалось, что самая многочисленная категория иностранных граждан - трудовые мигранты в крупных городах и экономических центрах.

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МВД потребовало от стран СНГ забрать нелегальных мигрантов

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Теги: мвд, снг, нелегальные мигранты



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