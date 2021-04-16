16 Апреля 2021
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Происшествия Центральный ФО В России
(2004) | Фото

Жителю Белгорода грозит до пяти лет тюрьмы за комментарий в соцсети "Это бомба!"

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В Белгороде на пользователя, оставившего в соцсети комментарий "Это бомба!", возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении о теракте. 48-летний горожанин оставил это восклицание под постом о митинге в поддержку Навального.

Дело возбудили в полиции, сообщает радио "Говорит Москва" со ссылкой на региональное управление МВД. Силовики также уточнили, что "угроза взрыва не подтвердилась".

"В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники УМВД России по Белгородской области выявили в социальной сети сообщение о готовящемся тяжком преступлении. В ходе проведённой проверки информация о якобы существующей угрозе не подтвердилась. В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что указанное сообщение оставил 48-летний местный житель. В отношении него Следственным управлением УМВД России по г. Белгороду возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры). Проводится предварительно расследование", - говорится в сообщении полиции.

Теперь подозреваемому может грозить до пяти лет колонии или штраф до миллиона рублей.

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Жителю Белгорода грозит до пяти лет тюрьмы за комментарий в соцсети "Это бомба!"

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Теги: уголовное дело, комментарий в сети, полиция, бомба, теракт, лжеминирование



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