В Екатеринбурге экс-полицейского посадили за взятку от директора салона красоты

Добавить источник в

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему полицейскому. Его признали виновным в получении взятки и отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, на скамье подсудимых оказался бывший старший участковый из отдела полиции №5. Как показало расследование, летом прошлого года силовик нашел поддельные медицинские книжки у сотрудников салона красоты. Захотев незаконно обогатиться за счет выявленного нарушения, он предложил владелице салона передать ему взятку в 140 тысяч рублей.

Бизнес-леди обратилась за помощью к сотрудникам УФСБ по Свердловской области, которые решили задержать взяточника. Операция была проведена днем 11 августа в одном из домов по улице Белинского: полицейский получил деньги, после чего его сразу "взяли" оперативники ФСБ.

Как отметили в следствии, страж порядка признал свою вину. Суд вынес приговор: три года лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, сотрудник, о котором идет речь, был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководитель - привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.