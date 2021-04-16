ГКУ согласовало заключение контракта с "дочкой" группы "Синара" на поставку 30 трамваев для Челябинска

16 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Почему остановился прогресс?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Челябинская область
транспорт, общественный транспорт, трамвай (2017) | Фото: Накануне.RU

ГКУ согласовало заключение контракта с "дочкой" группы "Синара" на поставку 30 трамваев для Челябинска

Добавить источник в

Главное контрольное управление области согласовало закупку 30 трамваев для Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, аукцион был объявлен в марте. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн руб. Поставщик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска, из них не менее 10 трамваев - до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г.

Аукционной комиссией было принято решение о соответствии требованиям документации только одной заявки, в связи с этим электронный аукцион был признан несостоявшимся. Контракт заключается с ООО "Торговый дом СТМ".

Сегодня стало известно, что ГКУ согласовало ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" заключение контракта с единственным поставщиком ООО "Торговый дом СТМ" на поставку 30 трамваев для нужд Челябинской области по цене 1 млрд 59 млн руб.

Напомним, определение поставщика было приостановлено из-за жалобы ООО "Торговый дом БКМ". По мнению заявителя, некоторые положения документации были направлены на ограничение конкуренции. В жалобе отмечалось, что требования технического задания аукционной документации полностью соответствуют трамвайному вагону модели 71-623 производства АО "УКВЗ". По итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ГКУ согласовало заключение контракта с "дочкой" группы "Синара" на поставку 30 трамваев для Челябинска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: трамвай, УКВЗ, аукцион, жалоба, ФАС, Синара,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети