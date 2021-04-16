ГКУ согласовало заключение контракта с "дочкой" группы "Синара" на поставку 30 трамваев для Челябинска

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Главное контрольное управление области согласовало закупку 30 трамваев для Челябинска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, аукцион был объявлен в марте. Начальная цена контракта – 1 млрд 65 млн руб. Поставщик должен будет поставить 30 трамваев 2021 года выпуска, из них не менее 10 трамваев - до 1 сентября текущего года, а остальные – до 29 декабря 2021 г.

Аукционной комиссией было принято решение о соответствии требованиям документации только одной заявки, в связи с этим электронный аукцион был признан несостоявшимся. Контракт заключается с ООО "Торговый дом СТМ".

Сегодня стало известно, что ГКУ согласовало ОГКУ "Организатор перевозок Челябинской области" заключение контракта с единственным поставщиком ООО "Торговый дом СТМ" на поставку 30 трамваев для нужд Челябинской области по цене 1 млрд 59 млн руб.

Напомним, определение поставщика было приостановлено из-за жалобы ООО "Торговый дом БКМ". По мнению заявителя, некоторые положения документации были направлены на ограничение конкуренции. В жалобе отмечалось, что требования технического задания аукционной документации полностью соответствуют трамвайному вагону модели 71-623 производства АО "УКВЗ". По итогам рассмотрения жалоба признана необоснованной.