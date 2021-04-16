16 Апреля 2021
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Коллаж, блокировка соцсетей (2020) | Фото: Накануне.RU

Google готов удалить весь запрещенный в РФ контент и даже сделает Курильские острова российскими

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Компания Google готова идти навстречу российским властям и выполнять требования надзорных органов и законодательства. Таковы итоги встречи с представителями американской корпорации членов комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России.

Так, компания готова в ближайшее время уделить весь контент, противоречащий законодательству, а также ознакомится с материалами комиссии.

"Мы привели доказательства. И они сказали, что с этими материалами будут работать. Все, что противоречит нашему законодательству, будет устранено в ближайшее время", - сообщил журналистам глава комиссии, депутат Василий Пискарев.

В Google заявили о важности российской аудитории.

"Они проявили большую заинтересованность в нашем диалоге. Указали, что Россия для Google имеет большое значение, они не хотят терять аудиторию [с охватом] примерно 80 млн ежедневных посещений", - сказал депутат, уточнив, что речь идет о сервисе YouTube.

Комиссия Думы проведет повторную встречу с руководством Google в октябре-ноябре, чтобы проверить, устранила ли компания все нарушения российского законодательства, передает ТАСС.

По данным Пискарева, Google также готов разблокировать на YouTube фильмы "Ржев" и "Беслан", а на картах своих сервисов обозначить острова Курильской гряды как территорию России.

В ближайшее время подобные встречи планируется провести с представителями компаний Facebook и Twitter.

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Google готов удалить весь запрещенный в РФ контент и даже сделает Курильские острова российскими

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Теги: google, контент, госдума, курильские острова, youtube



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