В Тюмени арестован глава областного управления ГИБДД, которому вменяют выдачу за деньги прав без экзаменов

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Суд избрал меру пресечения главе управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина и его подельнику, которым вменяют получение взятки и передачу денег, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Ему и подельнику предъявлены обвинения. Оба арестованы.

Напомним, по версии следствия, в августе-октябре 2020 г. будущие водители, желающие получить права без сдачи экзаменов, обращались к посреднику. Он, получив деньги, потом приходил к начальнику управления. Посредник задержан. Решается вопрос о мере пресечения обоих подозреваемых.