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уголовное дело (2016) | Фото: yaostrov.ru

Прокурор запросил для Черкалина 11 лет колонии

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Гособвинитель попросил суд приговорить к 11 годам колонии отставного офицера ФСБ Кирилла Черкалина.

Кроме того, прокурор затребовал штраф в размере 34 миллиона 300 тысяч рублей и лишения воинского звания подполковник запаса.

Ранее поступали противоречивые данные насчет того, в каком звании Черкалин покинул спецслужбу. Сам он в ходе процесса заявил, что в звании "подполковника был уволен из ФСБ в мае 2019 года". Между тем полковником его называли не только журналисты, но и сама спецслужба, пишет РИА Новости.

Уголовное дело против Черкалина было возбуждено в мае 2019 года. Ему меняется получение взятки на общую сумму в $850 тыс. от совладельца банка "Транспортный" Александра Мазанова и хищение доли в компании "Юрпромконсалтинг" на сумму не менее 637 млн рублей у деловых партнеров Ткача и Гляделкина.

По делу также арестованы бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов. Черкалин, как полагает следствие, руководил преступной группой.

Сообщалось, что силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ. Это на 3 млрд больше суммы, изъятой у бывшего сотрудника МВД Дмитрия Захарченко.

Ранее Черкалин не только полностью признал свою вину, но и дал показания на своего бывшего руководителя. Чекист рассчитывает получить минимальный срок.

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Прокурор запросил для Черкалина 11 лет колонии

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Теги: кирилл черкалин, фсб



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