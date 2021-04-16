ОКР ставит задачу возвращения сборной России на Олимпиаде в тройку лидеров в командном зачете

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Ожидается, что Россию на Олимпиаде в Токио в конце июля представят 300-350 атлетов, сообщил журналистам глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Размер всей делегации от РФ составит 600-650 человек.

Также глава ОКР объявил, что комитет рассчитывает на 40-50 медалей разного достоинства и третье место в общекомандном зачете, передает РИА Новости.

Начиная с 1952 по 2008 гг. Россия на летних Олимпийских играх не занимала место ниже третьего в общекомандных зачетах (как по количеству золотых медалей, так и по общему количеству наград). В 2012 и 2016 гг. наша сборная заняла лишь четвертое место.