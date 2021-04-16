На озере Тургояк автомобиль с рыбаками провалился под лед
На озере Тургояк под лед провалился автомобиль "Нива", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.
Инцидент произошел вечером 15 апреля.
"Житель Миасса с целью рыбалки нарушил сразу два запрета. Выехал на транспортном средстве на лед водного объекта, да к тому же пренебрег соблюдением режима памятника природы озера Тургояк", - рассказали в ведомстве.
Автомобиль провалился и утонул, рыбаки успели покинуть машину.
Рыбаков привлекут к административной ответственности, а автомобиль из-за большой глубины водоема достать не получится.