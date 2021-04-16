На озере Тургояк автомобиль с рыбаками провалился под лед

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На озере Тургояк под лед провалился автомобиль "Нива", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Инцидент произошел вечером 15 апреля.

"Житель Миасса с целью рыбалки нарушил сразу два запрета. Выехал на транспортном средстве на лед водного объекта, да к тому же пренебрег соблюдением режима памятника природы озера Тургояк", - рассказали в ведомстве.

Автомобиль провалился и утонул, рыбаки успели покинуть машину.

Рыбаков привлекут к административной ответственности, а автомобиль из-за большой глубины водоема достать не получится.