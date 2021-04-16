В Перми нашли подрядчика для строительства склада боеприпасов ГУФСИН

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Строительством склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ ГУФСИН России в Перми займется компания "Астра-проект", передает корреспондент Накануне.RU.

Организацию признали победителем по итогам аукциона, размещенного на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта была 48 млн руб. Компания согласилась выполнить работу за 47,1 млн руб.

Склад будет построен на площадке по адресу: ул. Карпинского, 125. Ранее, в декабре прошлого года, пермская гордума одобрила проект по смене зонирования площадки. Строительство склада начнется во втором квартале текущего года. Сдать объект должны до 30 ноября.

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