На северо-востоке Москвы прямо на улице нашли кучу битых пробирок с кровью

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На северо-востоке Москвы прямо посреди улицы обнаружили кучу перебитых пробирок для анализов, наполненных красной жидкостью, крайне напоминающей кровь.

ЧП произошло в районе Гольяновао – между домами 1 и 2 по улице Курганской. Издание Readovka, сославшись на источник в одной из местных больниц, сообщило, что пробирки могли принадлежать лаборатории "Гемотест", которая собирает анализы в местных медицинских учреждениях.

Но в "Гемотесте" информацию опровергли. "Это из серии невозможного. Скорее Луна на Землю упадет", - заявила представитель лаборатории в комментарии "Подъему".

Сейчас надзорные органы начали проверку, в ситуации разбирается Роспотребнадзор.