16 Апреля 2021
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Политика В России
дмитрий певцов, актер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Дмитрий Певцов высказался в поддержку плановой экономики

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Сторонников перехода к государственному планированию в экономике становится всё больше. Среди них оказался и народный артист России Дмитрий Певцов.

"Когда сломали Советский Союз, нас убедили, что рынок – это хорошо. Рынок, мол, сам себя регулирует. Только забыли предупредить, что эта "регулировка" от кризиса к кризису сильно отражается на простом человеке. И пока некоторые богатеют, большинство людей просто нищает. Население не понимает, что будет в будущем. Впереди – одни вопросы без ответов. Плывем без руля и ветрил. Шаг вперед, два шага назад", - приводит высказывание артиста агентство Infox.

Как сообщает издание, Дмитрий Певцов призвал вспомнить о хорошем опыте советских лет и применить его в современных условиях, чтобы облегчить тем самым жизнь людей.

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Дмитрий Певцов высказался в поддержку плановой экономики

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Теги: Певцов, план, пятилетки



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