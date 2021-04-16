В Екатеринбурге трое детей пострадали при пожаре в школьной раздевалке

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В одной из школ Екатеринбурга произошел пожар. Пострадали трое учеников.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось сегодня утром в раздевалке средней школы №19 на улице Павла Шаманова: загорелась куртка одного из учащихся. Сотрудники школы самостоятельно эвакуировали 1 тыс. 154 ученика и 89 работников. Пожар был ликвидирован при помощи огнетушителей.

По данным ведомства, в результате пожара трое школьников 2009 года рождения обратились за медицинской помощью с отравлением угарным газом. Сейчас устанавливается степень тяжести вреда, причиненного их здоровью. Учебный процесс восстановлен.

Прокуратура начала проверку. В надзорном ведомстве намерены дать свою оценку действиям руководителя и персонала образовательной организации.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте образования городской администрации, площадь возгорания была небольшой, поэтому удалось потушить пожар силами сотрудников школы.

"Дети были эвакуированы, но через небольшой промежуток времени вернулись в школу", - отметили в мэрии.

Там добавили, что трое пострадавших госпитализированы. Все обстоятельства возгорания выясняются.

Свою проверку также начал Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, по первоначальным сведениям, задымление могло произойти из-за неосторожных действий с огнем одного из учеников в помещении раздевалки. Сейчас следователями проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев инцидента.