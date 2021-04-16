16 Апреля 2021
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2014) | Фото: Накануне.ru

Песков: Ответ на санкции США будет зависеть от Путина

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Россия ответит на новые санкции США по принципу взаимности, последнее слово - за президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим", - приводит его слова "Интерфакс".

"Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля добавил, что сроки возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова пока не определены. В этом вопросе также все будет зависеть от решения президента РФ.

США объявили новые санкции России, президент страны Джо Байден подписал соответствующий указ. В МИД РФ назвали неприемлемыми действия Вашингтона, который вопреки заявлению о "выстраивании прагматичных отношений с Россией" нанес по ним новый тяжелый удар.

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Песков: Ответ на санкции США будет зависеть от Путина

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Теги: дмитрий песков, санкции сша, владимир путин



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