Песков: Ответ на санкции США будет зависеть от Путина
Россия ответит на новые санкции США по принципу взаимности, последнее слово - за президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим", - приводит его слова "Интерфакс".
"Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул Песков.
Также представитель Кремля добавил, что сроки возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова пока не определены. В этом вопросе также все будет зависеть от решения президента РФ.
США объявили новые санкции России, президент страны Джо Байден подписал соответствующий указ. В МИД РФ назвали неприемлемыми действия Вашингтона, который вопреки заявлению о "выстраивании прагматичных отношений с Россией" нанес по ним новый тяжелый удар.