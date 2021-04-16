Песков: Ответ на санкции США будет зависеть от Путина

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Россия ответит на новые санкции США по принципу взаимности, последнее слово - за президентом Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, он является основополагающим", - приводит его слова "Интерфакс".

"Но еще раз скажу, что все будет зависеть от решения, которое примет глава государства", - подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля добавил, что сроки возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова пока не определены. В этом вопросе также все будет зависеть от решения президента РФ.