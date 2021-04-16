Губернатор Тюменской области расскажет вице-премьеру о работе в регионе НОЦ

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в уральском полпредстве расскажет вице-премьеру Дмитрию Чернышенко о работе в регионе научно-образовательного центра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня работаю в Екатеринбурге. Вместе с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым и коллегами-губернаторами обсуждаем научно-образовательные центры. Мы движемся в верном направлении, но надо "сверить часы". Расскажем о планах и о том, что уже удалось сделать", - написал губернатор на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр уникален тем, что начал формироваться одним из первых в стране и объединил три региона, отметила ранее на совещании в Тюмени вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мне очень приятно, что в НОЦ уже сосредоточено порядка 40 молодых ученых, которые работали здесь и учились, которые приехали из других регионов и других государств. Мы посетили лаборатории ТюмГУ, НИИ краевой патологии Роспотребнадзора. Увидели приличную материально-техническую базу, но самое главное – тот человеческий ресурс и желание работать у молодых коллег, в первую очередь – в Тюменском государственном университете", - сказала она.