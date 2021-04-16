В Кыштыме жители выступили против закрытия единственного бассейна

Добавить источник в

В Кыштыме жители выступили против закрытия единственного в городе бассейна "Садко". Решение о закрытие приняла краснодарская компания, к которой перешел объект в результате банкротства предыдущего собственника, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказали в администрации комплекса, в 2016 году началась процедура банкротства ООО "Здоровье Спорт Отдых", которому принадлежал объект. "В феврале 2021 года, здание бассейна было куплено краснодарской компанией ООО "Крайэнергосбыт", которой бассейн в маленьком провинциальном городе не нужен. История единственного бассейна в Кыштыме заканчивается 29 апреля", - отметили в администрации бассейна.

Новость о закрытие спортивного объекта вызвала негодование у жителей города.

"А потом говорим, что дети по улицам ходят и заняться им не чем. Так, конечно, бассейн продали за трехкомнатную квартиру, просто ужас", - возмущаются жители.

"Бассейн востребован населением, сколько детей там занимаются, и приносят результаты, прославляя город Кыштым! В часы для пенсионеров битком забит!", - написала жительница Наталья.

Жители намерены создать инициативную группу, чтобы добиться решения этой проблемы, а также направить коллективное обращение губернатору Алексею Текслеру.

"А администрация города куда смотрит? Или будущее поколение её не интересует? Можно же было повлиять как-то на ситуацию. Давайте инициативную группу создадим. Действительно, просто "писаниной" ничего не добьемся", - пишут они.

В пресс-службе мэрии Кыштыма сообщили, что новый собственник на встрече с главой города подтвердил, что не планирует эксплуатировать бассейн, готов продать его или сдать в аренду. При этом в мэрии подчеркнули, что ранее обращалась к арбитражному управляющему с просьбой передать комплекс в муниципальную собственность, но получила отказ. При этом все эти год из бюджета города выделялись средства для оплаты посещения сеансов плавания для школьников, ветеранов и людей с ограниченными возможностями здоровья.

В прошлом году бассейн отметил свое 25-летие. За эти годы в учреждении не проводился капитальный ремонт, только текущий.

"Прежде чем принять конкретное решение по данному объекту необходимо проводить экспертизу безопасности здания, тем более, что срок плановой обязательной сертификации истек в феврале 2021 года. Решение по бассейну будет обязательно найдено. Без бассейна город не останется. Но для этого необходимо время", - подчеркнули в администрации.