16 Апреля 2021
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Политика За рубежом
Гонконгский оппозиционер Джимми Лай (2019) | Фото: hk.news.appledaily.com

Гонконгский оппозиционер Джимми Лай приговорён тюремному сроку

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В Гонконге тюремные сроки получили пятеро оппозиционеров, причастных к акциям протеста в 2019 году. Среди них оказался влиятельный бизнесмен и медиамагнат Джимми Лай (он же Ли Чжиин). Он приговорён к году заключения.
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По местным законам организация и участие в незаконных собраниях наказываются сроком до пяти лет, так что Лай отделался сравнительно небольшим сроком, вероятно, в связи с почтенным возрастом.

Как передаёт South China Morning Post, дело вызвало большой ажиотаж и суду пришлось выделить отдельный этаж для лиц, пришедших посмотреть трансляцию. Среди них были дипломаты из США, Германии, Канады, Франции, Нидерландов и Швеции.

Напомним, Лай ранее встречался с высокопоставленными американскими чиновниками, в частности, его принимали вице-президент США Майкл Пенс и Госсекретарь Майк Помпео.

Антиправительственную деятельность он вёл и ранее. Сделав состояние на торговле одеждой, он позже занялся недвижимостью и последовательно отстаивал идею самостоятельности Гонконга. В частности Лай контролировал Apple Daily, главное оппозиционное издание города.

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Гонконгский оппозиционер Джимми Лай приговорён тюремному сроку

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Теги: Гонконг., оппозиция



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