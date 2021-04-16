16 Апреля 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
РН-Няганьнефтегаз (2017) | Фото: pravdaurfo.ru

В Югре "дочка" "Роснефти" заплатит крупную компенсацию за две аварии на трубопроводах

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"РН-Няганьнефтегаз" компенсирует вред природе из-за разлива нефтепродуктов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Югры.
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На месторождении в границах Троицкого участкового лесничества в Ханты-Мансийском районе на двух трубопроводах в декабре 2019 и феврале 2020 гг. произошли порывы. Загрязнена земля площадью более 600 "квадратов". Сумма ущерба – 770 тыс. руб.

Природоохранный прокурор через суд потребовал от "дочки" "Роснефти" компенсировать ущерб. Иски удовлетворены. Компенсация заплачена, разработан план рекультивации земли.

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В Югре "дочка" "Роснефти" заплатит крупную компенсацию за две аварии на трубопроводах

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Теги: РН-Няганьнефтегаз, разлив, компенсация



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